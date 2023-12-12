Yaşlılara 'güvenli internet' eğitimi

Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlara internet dolandırıcılığına karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Hayatın İçindeyim" projesi Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikle devam etti. Proje içinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar, hem güvenli internet kullanımı ile ilgili eğitim alırken hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Büyükşehir ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlara dijital ve finansal okuryazarlık eğitimleri çerçevesinde internette bilgi güvenliği, internet alışverişinde dikkat edilmesi gereken konular, sosyal medya kullanımında mahremiyet, E-Devlet, E-Nabız, MHRS giriş ve randevu sistemi, çevrimiçi güvenli alışveriş, dijital çağın dolandırıcılığı için dikkat edilmesi gereken adımlar, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, web sayfasında yer alan güvenli siteler ve site uzantıları, arama motorları, güvenli şifre örnekleri, ADSL modem bağlantı türleri, sosyal medya mecraları, kişinin bilgisi dışında yazılan yazılar ve videolar ile ilgili ihbar merkezleri, KADES uygulaması gibi daha pek çok konuda eğitim verdi.