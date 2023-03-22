Yaşlılara Saygı Haftası'nda kentin çınarları unutulmadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Asırlık Çınar Evleri sakinleri için program düzenlendi. Önce Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ni gezen asırlık çınarlara, sonrasında da İzmit’in meşhur mancarlı pidesi ikram edilip sukulent çiçeği armağan edildi.

İzmit Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Saygı Haftası’nda İzmit’in çınarlarını unutmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 50 yaş üstü vatandaşların hizmet aldığı Asırlık Çınar Evlerinin sakinleri için Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’ne gezi düzenlendi. Milli Mücadele dönemine ait tarihi belgeler ve objelerin yer aldığı Atatürk Evi’ni gezen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Buradaki gezinin ardından vatandaşlar Şehr-i İzmit Kafe’de ağırlandı. İzmit’in meşhur mancarlı pidesi eşliğinde sohbet eden İzmit’in çınarlarına sukulent çiçeği armağan edildi. Vatandaşlar, kendilerini bu anlamlı haftada unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.