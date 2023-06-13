Yaşlılara stresten uzak keyifli bir termal tatil

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlıları sosyal hayatın merkezinde tutarak günlük yaşamın stresinden uzaklaştırdığı ‘Sağlık İçin Kaplıca’ programı çerçevesinde bahar döneminde 128 aileden 326 kişiye keyifli bir tatil imkanı sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki tüm yaşlıların hayatın her alanında yanında olduğu YADEM programıyla takdir kazanıyor. Spordan sanata, geziden yürüyüş aktivitelerine kadar hayatın her alanında yaşlıların yanında olan Büyükşehir, onlara bir el, bir yuva oldu. Son olarak bahar dönemini tamamlayan “Sağlık İçin Kaplıca” programıyla yaşlılar, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleri harika bir tatil yaptı. Taraklı’da termal otelde Başkan Yüce’nin talimatıyla satın alınan devre mülklerde kaplıca tatili yapan vatandaşlar, günlük stresten uzakta huzurlu bir tatil yaptı.

YADEM’in sağlıklı bir yaşam için yılın belirli dönemlerinde organize ettiği kaplıca tatili imkanından bu yılın sadece bahar döneminde 128 aileden 326 vatandaş yararlandı. Bu sayı ilk günden bu yana ise bin 800 vatandaşa ulaştı. Büyükşehir, YADEM’e kayıtlı aileleri Taraklı’daki otelde karşılayarak tatil sonuna kadar tüm ihtiyaçlarında yanlarında oldu. Büyükşehir YADEM’den yapılan açıklamada, “Yaşlılarımız, engellilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların aileleri için tatil organizasyonumuza ara vermeden devam ediyoruz. Yılın 4 farklı döneminde otobüslerimizle merkezimizden hareket ediyor, binlerce aileyi termal tatilde ağırlıyoruz. Kaplıcayla sağlıklı ve huzur dolu bir tatil imkânı bulan vatandaşlarımız stresten arınıyor ve toplum içindeki yerini güçlendirerek sosyalleşiyor. Sakarya’da bize ihtiyaç duyan, el uzatmadığımız tek bir yaşlı kalmayıncaya dek çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.

YADEM yetkilileri, termal tatil için kayıtların dönem öncesinde yapıldığını ve şartları karşılayan tüm vatandaşların 444 4 054 hattını arayarak veya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşarak kayıt yaptırabileceğini belirtti.