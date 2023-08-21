Yasmani Copello, Paris 2024 kotasını aldı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.66'lık derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Yasmani Copello, Paris 2024 kotasını aldı
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Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.66’lık derecesiyle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli yarışında mücadele etti. Yasmani Copello, yarışı 48.66’lık derecesiyle tamamlayarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı.

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