Yat Limanı için sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Silivri'ye yapılacak yat limanı projesi hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde silivri Belediye Meclisinde 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları da görüşülen yat limanı ile ilgili sona yaklaşıldı. İhale öncesi farklı görüşlerden önerilerin alındığı ve bilgilendirmelerin yapıldığı sürecinde başlaması anlamı taşıyan toplantı, Silivri Önder Yılmaz salonunda gerçekleştirildi. Programa Silivri Belediyesi Başkan Yardımcıları, Çevre Şehircilik Alt Yapı Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ulaştıma Alt Yapı Genel Müdürlüğü, Mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Bozoğlu ve meclis üyeleride katıldı

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun görüşülmesi programına bakanlık, belediye, muhtarlık, vatandaşların yanında AK Partili yöneticilerde katılım sağladı. İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, İBB Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı ve Sami Barlas'ta toplantıya katılanlar arasındaydı.



Silivri AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan paylaşımda ise: "Ulaştırma Bakanlığımızın silivri yat limanı ile alakalı yaptığı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu görüşmesi yapıldı.Gerekli Kurum ve Kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Lansmanını en kısa zamanda siz değerli silivrili halkımızla paylaşacağız…." ifadelerine yer verildi.