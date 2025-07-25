Yatağa bağımlı hastalara ekipman desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı bireylerin evde daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için başlattığı proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 731 hasta karyolası ve binlerce bakım ekipmanını ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen programla, hastaların ve yakınlarının hayatı kolaylaştırılıyor. Bu kapsamda karyolalara ek olarak; 16 bin 536 sünger yatak, 7 bin 465 pike-nevresim takımı, bin 758 yemek masası, bin 246 çevirme aparatı, 490 taşınabilir tuvalet aparatı ailelere ulaştırıldı. Proje dahilinde en yüksek karyola dağıtımı, 3 bin 383 ile 2024 yılında gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin örnek uygulaması olan programdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Sosyal İletişim Merkezleri’ni (SİM) ziyaret ederek ya da 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak talepte bulunabiliyor.