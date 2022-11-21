Yatağın altından uyuşturucu çıktı

Balıkesir polisi, Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde bir evde arama yapan ekipler, bir yatağın altında uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Balıkesir Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince; ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs/gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheliye operasyon düzenlendi. Araç ve evlerde yapılan aramada, şüphelilerin yattığı yatağın altında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda, bin 235 gram esrar, 789 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet elektronik tartı ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden işlem yapılırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.