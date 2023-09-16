Yatalak Sayide teyzenin imdadını Başkan Alinur Aktaş duydu

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde yaşayan sağır dilsiz yatalak felç hastası 63 yaşındaki Sayide Ağır’ın feryadını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş duydu. Yaşlı kadın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evinden alınarak tedavi ve bakım için Bursa’ya getirildi.

Tedavisi ve bakımı için Yenişehir’deki kurumlardan yardım göremeyen Sayide Ağır’ın sesini duyan Alinur Aktaş, Sayide teyzeyi Yenişehir’den aldırarak tedavisi ve bakımlarının yapılmasını sağladı.

"Aktaş sesimizi duydu"

Yenişehir Çeltikçi Köyü Muhtarı Hikmet Avşar, “Köyümüzde yaşayan sağır, dilsiz ve felç hastası 63 yaşındaki Sayide Ağır teyzemizin beyninde tümör vardı. Kendisi için çalmadığımız kapı kalmamıştı. Kendisine bakıcı bulamadık.Köylümüz 66 yaşındaki astım hastası Nurhan Kaya ablamız her gün giderek kendisinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Çıkan haberlerden sonra Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş sesimizi duydu. Anında köyümüze gelen ekipler kendisi alarak götürdüler. İnşallah Sayide ablamız artık güvenilir ellerde oldu. Kendisine şahsım köyüm ve Yenişehir adına teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. İlçemize yeni atanan kaymakamımız Mustafa Güney, olayı duyunca kendisini de gerekli yerler ile görüştü. Rabbim devletimize zeval vermesin. Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hasta komşusuna bakan 66 yaşındaki astım hastası Nurhan Kaya, “Sayide Ağır’ın tedavisi ve bakımlarının yapılması için devreye giren Başkanımız Alinur Aktaş’tan Allah razı olsun. Büyük sevap işledi. Sayesinde hepimiz mutlu olduk. Her kapıya gitmiştik. Hiçbir yerden sonuç çıkmayınca ümidimiz tam bitti derken dünyamız aydınlandı. Umarım komşumda sağlığına kavuşur” dedi.