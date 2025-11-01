Yatarak motosiklet süren maganda kamerada

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Motosikleti yatarak kullanan trafik magandası kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklet sürücüsü, yoğun trafikte motorunun üzerine yatarak araçların arasından hızla geçti. Sürücünün bu tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Polis ekiplerinin, plakasız motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.