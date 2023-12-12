Yatırımcı şirketlerin tercihi İvrindi oluyor

İvrindi’de, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in öncülüğünde sanayileşme anlamında somut adım atılmaya başladı.

İlçedeki işsizlik sorununu minimuma indirme gayesiyle projelendirilen Kurtuluş Mahallesinde bulunan ve 10 fabrikayı içinde barındıracak sanayi imarlı arsalarından 732 ada 1 parseldeki arsayı İstanbul’dan yatırım için gelen bir şirket satın aldı. Şirket İvrindi’de fabrika kurarak istihdam anlamında bölgeye önemli bir yatırım yapacak ve patentli klozet kapağı üretecek.

1952 yılında İstanbul’da kurulan ve uzun yıllardan beri traktör ve iş makineleri sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2000’li yıllardan itibaren turizm ve endüstriyel tasarımlar alanında da başarılı işlere imza atmasıyla biliniyor. Fabrika sensörlü ve otomatik klozet kapağı üretecek. Endüstriyel ve turizm anlamında Türkiye’de adından söz ettiren şirketin ilçede yatırım yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz “Kurulacak fabrikada ilçemizin gençleri çalışacak, aile ekonomisine katkı sağlayacak. Türk emeği ve Türk Malı olan, patentli hijyenik klozet kapağını ve rulosu üretimi gerçekleştirecek şirket, önümüzdeki süreçte ilçemizde kuracağı fabrika için ilk kazmayı vuracak. Firma adına Fabrika Müdürü Hakan Başpınar ile gerekli imzaları attık. Önümüzdeki süreç ilçemizin sanayileşmesi ve kalkınması anlamında daha güzel ve verimli olacak. İvrindi yol ayrımından Balıkesir istikametine giderken 500 metre sonra sağda inşa edilecek fabrika şimdiden İvrindi’ye ve tüm bölgeye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlçeye fabrika kurmak isteyenler görüşmelerini sıklaştırdı

Lokasyon anlamıyla bulunduğumuz yeri değerlendirme anlamında önemli adımlar atıyoruz diyen Başkan Cengiz “ İlçemizin 70 yıllık Altyapı sorunu çözüldü. Akabinde ilçemizde doğalgaz ulaşmayan hane kalmadı. Bununla birlikte pilot şehirler olan İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale’nin tam ortası, otobana yakınlığı ile sanayileşme anlamında en güzel yerde bulunuyoruz. Haliyle bunu yatırımcı çekme anlamında değerlendirmek de bizim görevimiz dedik kolları sıvadık. 2019 yılından bu yana ilçemizin sanayileşmesi için yoğun çaba harcadık. 2023 başı itibari ile de arsalar İvrindi Belediyesi bünyesine kazandırdık. Bu sürece kadar her bölgeden yatırımcılar arazileri yerinde inceledi ve de yatırım yapmak istediklerini belirttiler. Bizler ilçemizde işsizliğin azalması, bölgenin yatırımcı çekmesi ve gençlerimizin İlçemizden ayrılmadan yaşamlarını idame etmesi için mücadele ediyoruz. Göç veren değil göç alan bir ilçe olabilme gayesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılından bu zamana sürdürdüğümüz yorucu çalışmalardan sonra ilk yatırımcı şirketin ilçemizi tercih etmesi bizler için mutluluk ve gurur kaynağı. İlçemize değer katacak şirket diğer yatırımcılara ilham olacağını biliyoruz. Fabrika kurma gayesinde olan yatırımcılarımızı pilot bölge olan İvrindi’ye bekliyoruz" şeklinde konuştu.