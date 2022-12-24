Yatırımcılar Silivri'ye yöneldi

HM Gayrimenkul sahibi Volkan Malkoç, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Silivri’de 2022 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Silivri genelinde konut satışlarında bir önceki yıla göre 220 adet artarak 5646 tane oldu.” dedi

Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu verilerden yola çıkarak ve tapuda yapılan işlemleri de değerlendirdiğimizde bölgemize oldukça fazla yatırımcı geliyor. Marka kent Silivri’de son zamanlarda üretilen projeler, ilçemizi muazzam bir şekilde cazibe merkezi haline getirdi. Bölgemizde faaliyet gösteren 350’den fazla sanayi kuruluşu var. İmkanların elverişli ve arazi fiyatlarının uygun oluşu, sanayicilerinde ilgisini çekiyor.”

“2022 yılının son günlerinde genel bir değerleme yapacak olursak, Marka kent Silivri gerek mesken amaçlı, gerek işyeri, gerek fabrika arazisi, gerekse de tarla, arsa yatırımcısına kazandırdı. Bu sürecin ve bu ilginin 2023 yılında da hızını kesmeden devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

