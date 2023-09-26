Yatırımın gözdesi arsa ve tarla oldu

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, arsa ve tarla yatırımının güvenilir olduğunu belirterek, "Uzun vade düşünen vatandaşlarımız bu sayede yatırımlarını 3 veya 4 katına kadar katlama imkanına sahip oluyor" dedi.

Gayrimenkul alanında vatandaşlar konut yerine arsa ve tarlaya yatırım yapmaya yöneldi. Kısa sürede daha fazla prim yaptığına inanılan arsa ve tarla vatandaşların gözdesi durumuna geldi. Özellikle şehir merkezine yakın alanlarda bulunan tarlalara gösterilen ilgi fiyatların da yükselmesine neden oldu. Bir yıl içinde fiyatlar yüzde 200 civarında artış gösterdi. Vatandaşlar daha uzun vadede kazanç sağlamayı hedefledikleri arazi yatırımında da kısa sürede kar etmiş oldu. Arsa ve tarlalara yapılan yatırımları değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, vatandaşın bu tür yatırımlarından mutlaka kar ederek çıkacağını söyledi.

"Daha sakin alanlara ev yapma isteği arttı"

Vatandaşların şehir gürültüsünden dolayı daha sakin yerlerde bulunan tarla ve arsalara yöneldiğini anlatan Duman, "Yoğunluk ve kalabalıktan sıkılan vatandaşlar şehir dışından arsa ve tarla almaya yöneldi. Özellikle hafta sonları burada dinlenmek isteyen vatandaşlar buralara yaşam alanları oluşturmaya başladı. Bu durumun yaygınlaşması o bölgelerde satışların ve fiyatların artışlarını da beraberinde getirdi. Konutlarda yaşanan artış sonrasında arazi ve toprağa yatırım yapan vatandaşlarımız da bu işten kazançlı çıktı. Kazançlı çıkmaya da devam ediyorlar. Konuta yatırım miktarıyla birden fazla tarla almak mümkün oluyor. Uzun vade düşünen vatandaşlarımız bu sayede yatırımlarını 3 veya 4 katına kadar katlama imkanına sahip oluyor" dedi.

"Deprem sonrasında da güvenilir alanlara ilgi arttı"

Tarla ve arsalara ilginin depremden sonra da arttığını hatırlatan Şule Duman, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında depreme dayanıklı mevkilerde bulunan arsa ve tarlalara vatandaşların ilgisi arttı. Bölge ve illerde bu tür yerlere yatırım hızlandı. Buralara tek katlı veya iki katlı konutlar yapan vatandaşlar depreme karşı önlem almaya başladı. Bu tür çalışmaların başlaması, arsa ve tarlaların satışlarında artış getirdi. Bizler bu yatırımları çok olumlu karşılıyoruz. Gayrimenkul alanında özellikle hemen gelir beklemeyen vatandaşlarımızın çok doğru karar aldığını söyleyebiliriz. Unutmayalım ki gayrimenkul alanındaki yatırım her zaman vatandaşlarımıza kazandıracaktır. Hem de risk oranı en düşük yatırım şeklidir."