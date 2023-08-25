Yatırımları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Barbaros ve Kumbağ Mahallesi’nde yapımı süren proje ve yatırımları yerinde inceledi.

Barbaros’ta yapımı süren spor kompleksi ve sosyal tesisleri, Kumbağ’da ise Mahalle Konağı ve Çocuk Parkı projelerini takip eden Uzunlar, mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulundu.

Barbaros Mahallesi’nde inşa edilen spor kompleksi ve sosyal tesis projesini denetleyen Başkan Uzunlar, son aşamaya gelen projede gelinen nokta ile ilgili yetkili personelden bilgi alarak yapılacak çalışmaları planladı. Uzunlar’a incelemede Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ve Meclis Üyeleri Muhammet Polat ve Muhammet Karaman da eşlik etti.

Kumbağ mahalle konağı gün sayıyor

Daha sonra Kumbağ Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Uzunlar, burada önce son hazırlıkları yapılan Mantar Sokak Çocuk Parkı’nda incelemelerde bulundu ve daha sonra Kumbağ Mahallesi’ne yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Kumbağ Mahalle Konağı’nda yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Mahalle sakinleri ile de istişarede bulunan Uzunlar, talep ve beklentileri dinledi.

Mahalle konağı hangi hizmetleri sunacak

Mahalle Konağı, hem mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel paylaşımlarına hizmet edecek, hem taziye evi olarak hizmet verecek ve hem de özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik kurslar organize edilecek şekilde tasarlandı.

“Şimdiden hayırlı olsun”

Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, “Barbaros Mahallemiz için hayata geçireceğimiz sosyal ve spor tesislerimizin inşaatında hızla sona yaklaşıyoruz. Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı, Belediye Meclis Üyelerimiz Muhammet Polat ve Muhammet Karaman ile birlikte ziyaret ettiğimiz proje sahasında, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerimize kolaylıklar diledik. Sonrasında Kumbağ Mahallemizin Mantar Sokak üzerinde kurulum aşamasında olan çocuk oyun parkı ve oyun alanını yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimizle gerçekleştirdiğimiz samimi buluşmada, daha iyi bir hizmet için talep ve beklentilerini dinledik. Kumbağ Mahallemizin sosyal ve kültürel dokusuna katkıda bulunacak Mahalle Konağı projemizin inşaat çalışmalarını da yakından takip ettik. Yapının son durumu hakkında bilgi aldık ve projenin ilerleyen aşamaları için planlamalarımızı gerçekleştirdik. Mahalle Konağımızın ve diğer yatırımlarımızın Kumbağ ve Barbaros Mahallesi sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.