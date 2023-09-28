Yavru köpeği öldüren sanık yargılanıyor

Kırklareli’nde yavru köpeğe eziyet edip öldüren sanığın yargılaması sürüyor.

Kırklareli’nde 1 Nisanda 3 aylık köpeğe eziyet edip öldüren sanığın yargılaması devam ediyor. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.B ile müşteki Ezgi Uvalıoğlu, müşteki avukatı ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ve Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları katıldı.

Gerçekleşen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada F.B.’nin eziyet ederek öldürdüğü yavru köpeğin kameralara görüntülerinin sabit sabit olduğu anlaşıldığı yer alırken "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık ise beraatını talep etti.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı ertelendi.