Yavru tilki doğum günü pastasına kondu
Doğum günü partisine yavru tilki sürprizi yaşandı. Edirne'de Millet Bahçesi'nde doğum günü kutlaması yapan vatandaşların masadan uzaklaşmasını fırsat bilen bir yavru tilki, masaya çıkarak pastayı yemek istedi.
Edirne Millet Bahçesi’nde doğum günü kutlaması yapan bir grup, kısa süreliğine masadan uzaklaşınca alana gelen bir yavru tilki masaya çıktı. Masada bulunan doğum günü pastasını koklayan tilki, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
Tilkinin pastayı yemeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tilkinin masaya çıkıp pastayı kokladığı, ardından etraftakileri fark edince hızla kaçtığı görüldü.
Vatandaşlar, "Doğum günü kutluyorduk, birden masada tilkiyi görünce şaşırdık. Çok sevimliydi, zarar vermedik, sadece izledik" ifadelerini kullandı.