Yavuz Kocaömer anıldı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer ölümünün 1. yılında anıldı.

Yavuz Kocaömer anıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (TESYEV) kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer ölümünün 1. yılında anıldı.

Türkiye’deki engellilerin babası olarak kabul edilen merhum Yavuz Kocaömer’in Anadoluhisarı’ndaki mezarında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Göksu Peksimetçi Salihağa Camii’nde ruhuna Mevlid-i Şerif okundu. Anma etkinliklerine Yavuz Kocaömer’in ailesi, TMPK ve TESYEV Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, her iki kurumun yönetim kurulu üyeleri, engelli sporcular ile sevenleri katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman