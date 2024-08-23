Yavuz Selim İlkokulu Öğrencileri Ahmet Ziylan Ortaokulu'na Taşınıyor
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde güçlendirme çalışmaları yapılacak okulların boşaltılması kararı doğrultusunda, Yavuz Selim İlkokulu'nda önemli bir değişiklik gerçekleştiriliyor.
15 Ağustos 2024 tarihinde Kaymakamlık Makamı'nın aldığı karara göre, okulda bulunan konteyner dersliklerdeki 3 anasınıfı ve özel eğitim sınıfları dışında, tüm ilkokul sınıfları Ahmet Ziylan Ortaokulu'na taşınacak. Ayrıca, Yavuz Selim İlkokulu'nun 2 anasınıfı şubesi de Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda eğitimlerine devam edecek.
Bu karar, öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması amacıyla alındı. Veliler ve öğrenciler, süreçle ilgili detaylı bilgileri okul yönetiminden alabilecek.