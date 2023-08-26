Üzerinden raylı sistem geçecek şekilde projelendirilen dünyanın en uzun projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında.

Yavuz Sultan Köprüsü, iki kıtayı birbirine bağlayarak, 7 yıldır ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra, artan trafiğin hem akışını kolaylaştırıyor hem de trafiği İstanbul’un yerleşim bölgelerinin dışına çıkarıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün çevre dostu olması özelliği ile ön plana çıktığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı. 18 bin ton karbon emisyonu azaltıldı. Köprü sayesinde İstanbul trafiği çok önemli oranda rahatlatıldı” dedi.

Köprünün, İstanbul’un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı’na hızlı ve güvenli ulaşım sağladığını da vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor” diye konuştu.