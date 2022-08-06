Yavuz, 'Unutmayalım ki Silivrispor hepimizin'

Yeni sezon öncesi idman programını hızlandıran Silivrispor’da takım kaptanlarından Oğuz Yavuz oldukça samimi açıklamalara imza attı. Yavuz yaptığı açıklamasında; “Yeni sezon hazırlıklarına başlamış olduğumuz bu günlerde aklımızdaki ve hedefimizdeki tek önemli nokta Silivrispor’umuzu tekrar profesyonel ligde en iyi şekilde temsil edebilmektir. Bunu başarabilecek olmamızın tek yolu ise geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Silivrispor’un muhteşem taraftarlarının kadın, erkek, çocuk demeden desteklerini arkamızda hissetmekten geçiyor. Sırtımızda hissettiğimiz bu taraftar desteği sayesinde profesyonel lige en kolay en rahat şekilde ulaşıp güzel ilçemizi en yüksek yerlerde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Daha önceleri profesyonel ligde takımımızı görmüş olan bu taraftar grubu, bunu bir kez daha hak ediyor. Desteklerini her daim esirgemeden kar, kış demeden bizimle birlikte heyecanımızı paylaşan Silivri’mize teşekkürü borç biliriz. Daha önce de dediğimiz gibi unutmayalım ki Silivrispor hepimizin” dedi.