Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya anne ve bebeğine yol veren taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi de anne ve bebeğine çarptı. Yaşanan o korku dolu onlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaya geçidinde anne ve bebeğe otomobil böyle çarptı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, cadde üzerinde seyir halinde sürücü İlhan K. (36) yönetimindeki 16 T 5589 plakalı ticari taksi, yaya geçidinden geçen yayaları görünce durdu. Aynı yöne seyreden Cihan D. (36) yönetimindeki 16 AAK 408 plakalı otomobil, taksinin durduğunu fark etmeyerek, önündeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan ticari taksi, yaya geçidinden geçmekte olan anne Merve A. (29) ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Miraç A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.