Yaya geçidinde hayattan koparılan gencin ailesi adalet arayışını sürdürüyor

Evlatlarını 4 ay önce yaya geçidinde Tesla model aracın 140 kilometre hızla çarpması sonucu kaybeden Bulur ailesi, serbest bırakılan şahsın tekrar tutuklanması için istinaf mahkemesine başvuracak.

Ankara’da Batıkent Bulvarı’nda 140 kilometre hızla Tesla model otomobilini süren Ö. S., 24 Ağustos tarihinde yaya geçidinde ilerleyen Hürcan Bulur’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 40 metre boyunca sürüklenen Bulur, kaldırıldığı hastanede 12 saatin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından Ö.S., ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin ikinci duruşma ise geçtiğimiz hafta 15 Aralık’ta Ankara 64. Asliye Mahkemesi’nde görüldü. Sanık hakkında ‘Bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan indirimle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Suçun niteliği gereğince ise sanığın tahliyesine karar verildi.

Bulur ailesi, oğullarını hayattan koparan Sağlamyürek’in dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine dayanamadıklarını söyledi.

Herkesin alınan karar karşısında şaşkın olduğunu anlatan Bulur, rapora rağmen şahsın nasıl serbest kaldığını merak ettiklerini dile getirerek, “Ben 26 yaşındaki oğlumu, ölmesi için doğurmadım. Ne emekler ne hayallerle büyütmüştüm onu. Bizim geleceğimizdi o. Bütün hayallerimiz onun üzerineydi. Yıkıldık biz ve mahvolduk. Kolumuz ve kanadımız kırık. Çok perişanız” ifadelerine yer verdi.

Baba Veysel Bulur ise yaptığı konuşmada, olayın 24 Ağustos günü akşam saat 19.00 sıralarında gerçekleştiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Oğlum bu arkamızdaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken elektrikli bir araç yüksek bir hız ve makas atarak bu yöne doğru geliyordu. 5 tane yaya geçidini geçtikten sonra oğluma çarpıyor. Frene basma ihtiyacını da kendisi görmüyor. Bunu hem polis hem savcılık hem de mahkeme ifadesinde dile getirdi. Sağ taraftan kaçıp gideceğini düşünürken sağdan kaçmıyor. Oğluma çarptıktan sonra da durmuyor. Bu durum bilirkişi raporunda saniye saniye tespit edilmiş durumda. Bir sonraki yaya geçidine kadar yaklaşık 40 metre kadar oğlumu sürükledikten sonra duruyor. Oğlumun vücudundaki bütün kemikler kırılmıştı. İç organları patlamıştı. Sol tarafında asfalta sürtünmeden dolayı tamamen yanmıştı. Biz ertesi gün sabah saat 07.35’te de oğlumu kaybettik.”

Ö. S.’in gerekli cezayı almasını istediklerine dikkati çeken Bulur, “Bu tür davaların bir ya da iki yıldan önce sonuçlanmadığı bir ortamda ne hikmetse bizim davamız 30 Ekim’de başladı. Birinci duruşma 21 Kasım’da yapıldı. İkinci duruşma 15 Aralık’ta yapıldı ve 45 günde davamız sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin Sağlamyürek’in iyi hal indirimle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini hatırlatan Bulur, “Şu anda biz bunu istinafa taşıyacağız. İstinaftan bununla ilgili bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.

"En sonda bizi tehdit etmeye başladılar"

Sağlamyürek ailesinin kendilerine davadan vazgeçmeleri için para teklif ettiklerini iddia eden Bulur, şöyle konuştu:

“‘Tazminat hesabı yaptık. 800 bin lira tutuyor ama biz size bunu iki katını verelim ve bu işi kapatalım’ gibi bir teklifte bulundu. Sahip olduğu firmayı bize devretse yine de Hürcan’ı karşılayamaz. En sonda bizi tehdit etmeye başladılar. ‘Niye bu davayı kurcalıyorsunuz. Neden sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsunuz. Evinizde oturun bize de beddua edin başka bir şey yapmayın’ demeye başladılar. ‘Bunu devam ettirirseniz hakkınızda gerekirse tazminat davaları açarız. Gerekirse başka yolları da deneriz’ diye tehditler savurmaya başladılar.”

Bulur ailesi, Ö.S.’nin gerekli cezayı alması için istinafa gidecek.