Yaya geçidinde yayaya yolcu otobüsü çarptı

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçerken yolcu otobüsünün çarptığı vatandaş yaralandı.

Yaya geçidinde yayaya yolcu otobüsü çarptı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçerken yolcu otobüsünün çarptığı vatandaş yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Çorlu Otogarı girişinde meydana geldi. Tekirdağ Caddesi’nden otogara sapan Erdal Gürbüz idaresindeki 59 KS 211 plakalı yolcu otobüsü, yaya geçidinden geçen İremnaz İnler’e çarptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaza sonrası yaralanan yaya İremnaz İnler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.