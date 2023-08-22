Yaya geçidinde yayaya yolcu otobüsü çarptı
Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinden geçerken yolcu otobüsünün çarptığı vatandaş yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinden geçerken yolcu otobüsünün çarptığı vatandaş yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri Çorlu Otogarı girişinde meydana geldi. Tekirdağ Caddesi’nden otogara sapan Erdal Gürbüz idaresindeki 59 KS 211 plakalı yolcu otobüsü, yaya geçidinden geçen İremnaz İnler’e çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaya İremnaz İnler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.