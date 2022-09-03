Yaya geçidini kullanmayan vatandaş canından oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçen vatandaşa minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Ağustos Pazartesi günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde mobil ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Kampara yolun karşısına geçmeye çalışırken 41 J 3007 plakalı şehir içi minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kampara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, Rüstem Kampara’nın yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada şehir içi minibüsün çarptığı anlar yer aldı.