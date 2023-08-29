Yaya geçitleri ve duraklarda hummalı çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini daha güvenli hale getirmek, sürücülerin, yayaların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak gayesiyle trafik güvenliği artırıcı çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaya önceliğine dikkat çekmek, trafik güvenliğini artırmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Saha ekiplerinin bu haftaki durağı Erenler ilçesinin en işlek caddelerinden Şehit İlhan Aras Caddesi oldu. Ekipler Şehit İlhan Aras Caddesinde yaya güvenliğini öncelikli hale getiriyor. Trafik Şube Müdürlüğü, yaya güvenliğine dikkat çekmek ve sürücülerin yaya geçişlerine öncelik tanımalarını sağlamak için Premark uygulamalarını hayata geçirdi. Bu uygulama ile yaya geçitlerine özel işaretlemeler ve uyarıcı semboller ekleniyor.

Çalışmalarla yaya ve araç sürücülerinin daha dikkatli olmasını sağlayarak trafik güvenliğinin artması hedefleniyor. Toplu taşıma kullanıcılarının güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için Trafik Şube Müdürlüğü, Çeşme Meydanı’nda bulunan otobüs duraklarının çevresinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Çizgi ve uyarı görsellerinin yenilenmesi ile durak kullanıcılarına daha iyi bir yolculuk deneyimi sunulması hedefleniyor.