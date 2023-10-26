Yaya geçitlerine 'Önce Yaya' yazılı çalışma

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince yaya geçit çizgilerinde düzenleme yapılarak, 'Önce Yaya' yazıldı.

Yaya geçitlerine 'Önce Yaya' yazılı çalışma
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince yaya geçit çizgilerinde düzenleme yapılarak, ’Önce Yaya’ yazıldı.

Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki işlek Bahattin Şeker ve Bursa caddelerinde yayaların sık kullandıkları yaya geçitlerinde yaya çizgisi uygulaması yaptı. Trafik akışının yoğun olduğu caddelerimizde ’Önce Yaya’ yazılı çalışma da yapılırken, yapılan çalışmayla yayaların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman