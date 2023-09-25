Yaya güvenliğini sağlayan LED'li sistem devrede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yayaya geçiş üstünlüğünü ve güvenliğini sağlayan LED’li yaya sistemini devreye aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçidi bulunan kavşaklarda sürücü ve yayaları daha etkin şekilde uyarmak amacıyla üretilen LED’li yaya kaldırım sistemini devreye aldı. Büyükşehir ekipleri, LED’li zemin yaya kaldırım taşlarının imalatlarını sinyalize kavşaklarda yaya geçiş güzergahlarının başlangıç ve bitiş noktaları üzerine gerçekleştirdi. Yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde trafik güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla devreye alınan sistem, okul bölgeleri, yoğun trafik alanları veya diğer bölgelerde yaşanabilecek kazaların önüne geçecek.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Orduevi, Gültepe, Demokrasi ve Eren Camii bölgesinde bulunan sinyalize kavşaklarında LED’li zemin yaya sisteminin imalat çalışmalarını tamamlayarak devreye aldı. Bu sistem ile birlikte yayalar, trafik ışığı direklerinin yanına monte edilen butona basması neticesinde yanan yeşil ışık ile birlikte karşıdan karşıya geçebiliyor. Büyükşehir, kent genelinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu sinyalize kavşaklarda LED’li zemin yaya sistemi uygulama çalışmalarına devam edecek. Yayalara güvenli alan oluşturan sistem, görsel konfor sağlaması ile de vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.