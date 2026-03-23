Yaya levhasına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde orta refüje çıkarak yaya levhasına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Levent Caddesi üzerinde seyreden B.S. (44) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak yaya levhasına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.