Yaya ve sürücülerin güvenliği için hız kesici kasisler yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ile sürücü güvenliği için asfalt ve hız kesici kasisler yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini ve güvenliğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce trafik yaya güvenliği için asfalt ve hız kesici kasisler yapılıyor. Yapılan asfalt hız kesici kasislerin görünürlüğünü arttırmak amacıyla çift kompenantlı boya ile asfalt hız kesici kasis üzerine tarama çalışması yapılıyor. Boyanın görünürlüğünü arttırmak için cam kürecikleri eklenen çalışmayla özellikle gece araç sürüşlerinde boyanın görünürlüğü arttırılıyor. Ayrıca asfalt ile yapılan hız kesici kasislerin görünürlüğü uyarıcı levhalarla güçlendiriliyor.