Yayaların kullandığı asma köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, su taşkınına dayanamayarak yıkıldı.

Yayaların kullandığı asma köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, su taşkınına dayanamayarak yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı’nın debileri arttı. İkizçay Mahallesi’nde yayaların kullandığı ve su taşkını nedeniyle sabah erken saatlerde kullanıma kapatılan asma köprü, akıntıya dayanamayıp çöktü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bölgede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri çevredeki binalardan su tahliyesini sürdürüyor.