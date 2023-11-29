Yayaların kullandığı asma köprü aşırı yağış nedeniyle çöktü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, su taşkınına dayanamayarak yıkıldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, su taşkınına dayanamayarak yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı’nın debileri arttı. İkizçay Mahallesi’nde yayaların kullandığı ve su taşkını nedeniyle sabah erken saatlerde kullanıma kapatılan asma köprü, akıntıya dayanamayıp çöktü.
Bölgede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri çevredeki binalardan su tahliyesini sürdürüyor.