Yayaya çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Yayaya çarpan motosikletli olay yerinden kaçtı
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sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral mevkiinde meydana geldi. Eski Kiler istikametine seyreden bir motosiklet, karşıdan karşıya geçen Sami S.’ye çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Plakası tespit edilen motosikletin sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı