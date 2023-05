Yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı: Kaza anı kamerada

TAKİP ET

Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçen kadına çarpan sürücü olay yerini terk etti. Kaza anı ise an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkiinden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden bir otomobil, karşıdan karşıya geçen Nazife G. isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası yere savrulan kadın yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.