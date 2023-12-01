Yayaya çarparak ölümüne neden olan sanık hakkında karar: 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Bahçelievler’de yolun karşı tarafına geçmek isteyen Mustafa Erdoğdu’ya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakkında karar açıklandı. Hakim kararında sanığın 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul Bahçelievler’de 29 Mayıs 2022 tarihinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya Mustafa Erdoğdu’ya araç çarpmıştı. Erdoğdu’nun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Mustafa Ayrıkçil’in yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Ayrıkçil SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, maktulün annesi Güler Erdoğdu, babası Haydar Erdoğdu ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktulün ailesi, şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa Ayrıkçil’in 29 Mayıs 2022’de seyir halinde bulunduğu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan maktul Mustafa Erdoğdu’ya çarparak ölümüne neden olduğunu belirtti. Mütalaada maktul Erdoğdu’nun kazanın meydana geldiğini noktadan yaklaşık 100 metre geride üst geçit bulunmasına karşı üst geçidi kullanmayarak bölünmüş yoldan karşıya geçmek istediği ve asli kusurlu olduğu açıklandı. Sanığın ise tali kusurlu olduğu belirtilen mütalaada Ayrıkçil’in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savunması için söz verilen sanık Ayrıkçil, “Ben olay günü aşırı hızlı değildim. Makas attığım iddiaları da doğru değildi. Kaza sağ şeride geçerken meydana geldi tali kusurlu olduğumu kabul ediyorum” dedi.

Hakim, sanık Mustafa Ayrıkçil’in "taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve sürücü belgesinin 6 ay geri alınmasına karar verdi. Duruşmanın bitmesinin ardından Mustafa Erdoğdu’nun yakınları adliye önünde toplanarak gözyaşları içinde verilen cezaya isyan etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yenibosna istikametinden Sefaköy’e doğru 29 Mayıs 2022 günü 38 AEY 966 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mustafa Ayrıkçil’in, özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Mustafa Erdoğdu’ya cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çarparak ölümüne neden olduğuna yer verildi. İddianamede, kaza sonrası aldırılan bilirkişi raporuna göre, Mustafa Erdoğdu’nun kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 100 metre geride üst geçit bulunmasına karşı üst geçidi kullanmayıp bölünmüş yolun orta refüj kısmından karşıya geçmek istemesi sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu’na göre yayaların uyacakları kurallarını ihlal ettiği ve birinci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, Mustafa Ayrıkçil ise rapora göre tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Cumhuriyet savcısı, otomobil sürücüsü Mustafa Ayrıkçil hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.