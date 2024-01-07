Yayaya çarpıp kaçtı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaralanırken, kazanın ardından sürücü kaçtı.

Yayaya çarpıp kaçtı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir aracın çarptığı yaya yaralanırken, kazanın ardından sürücü kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Ş.D. (51) adlı kadına 26 plakalı bir otomobil çarparak daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.