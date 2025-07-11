Yaylada yangın paniği: 2 ev ve 1 ahır küle döndü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Turnalık Yaylası’nda çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Turnalık Yaylası’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında alevler, K.B.’ye ait yan yana olan bulunan 2 evi ve 1 ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Zorlu yayla şartlarına rağmen müdahale eden ekipler, alevleri çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. 2 ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.