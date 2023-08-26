Yaylaların özgür ruhları yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde geniş bir arazi üzerinde sürüler halinde gezen çok sayıdaki yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen dron ile görüntülendi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Eğerli Başköy Mahallesi, doğanın özgür ruhlarına ev sahipliği yapıyor. Sarıçam Yaylası üzerinde yaşamlarını sürdüren sürü halindeki onlarca yılkı atı, görenleri hayrete düşürüyor.

Yazları yayladaki çayırlarda otlayan yılkı atları, kışın köyün yakınlarında dolaşıyor. Yılkı atları, doğada yaşamalarından dolayı ürkek ve vahşilikleriyle biliniyor. Yaylaya gelen vatandaşlar ise bu yabani hayvanların kendilerini görünce uzaklaşması nedeniyle uzaktan izlemekle yetiniyor.

"Yazın yaylaya çıkıyorlar, kışın genellikle köyün etrafına iniyorlar"

Mahalle sakinlerinden Bayram Akça, köylerinin rakımının yüksek olduğunu, birçok özelliğinin bulunduğunu dile getirerek, “Çok bilinen yerler değil buralar. Sarıçam, Gülgen Ormanları ile kaplı. Doğası çok güzel. Yılkı atları buralarda zamanla doğaya bırakılan atlar. Orada ürüyorlar, sahipsizler. Yazın yaylaya çıkıyorlar, kışın genellikle köyün etrafına iniyorlar. Gelenleri büyülüyor, çok beğeniyorlar. Yaz için çok güzel” dedi.

Eğerli Başköy’de yaşayanların mutlu insanlar olduğunu söyleyen Akça, “Biz bir hafta önce Ankara’daydık, sıcaktan duramadık. Gece bile yatamadık ama bura çok serin, çok güzel. Genelde gelip gezenler oluyor. Geliyorlar, otobüste bir yerde inip akşama kadar yürüyorlar. Göle gelip kamp yapanlar oluyor, orada birkaç gün kalıyorlar” diye konuştu.