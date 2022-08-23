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Yaylı tamburu ile dünyayı fethetti, sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor
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Yaylı tamburu ile dünyayı fethetti, sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor

Bursa'da yaylı tambur sanatçısı evinin odasında hazırladığı eserlerle Türk Müziği'ni dünyaya tanıtıyor. Dinleyenleri mest eden Sanatçı Ömer Göktepeliler'in videoları sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Yaylı tamburu ile dünyayı fethetti, sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğünde Yaylı Tambur Sanatçısı olarak görev yapan Ömer Göktepeliler, çok az kişinin profesyonel anlamda çaldığı enstrümanı dünyaya tanıtmak için uğraşıyor. 2006 yılında tanıştığı enstrümanla evinin bir odasında hazırladığı stüdyoda eserler icra ederek bunları sosyal medyada paylaşıyor. Paylaştığı bu videolar dünya çapında milyonlarca insan tarafından izleniyor. Bu videoları izleyen farklı ülkelerden sanatçılar şarkılarına yaylı tamburla eşlik etmesi için teklifte bulunuyor. Bu zamana kadar yurt dışı ve içinde çok sayıda şarkıya enstrümanıyla eşlik ederek bunu dünyaya tanıtıyor.

Hedefinin yaylı tamburu dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Ömer Göktepeliler, "Müziğe 1992 yılında başladım. Yaylı tambur sanatçısıyım bu enstrümanı profesyonel anlamda çalan bir elin parmağını geçmez, bu Türk çalgısı olarak geçiyor. Bu bir gitar kadar tanınmıyor. Ben bunu tanıtmak için uğraşıyorum. Hedefim dünyaya tanıtmak, evimin küçük bir odasını stüdyoya çevirdim burada tambur çalarak kayıt yapıyorum. Burada hazırladığım videoları sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Çok beğeniliyor. Milyonlarca izleme alıyor. Bu videoları izleyen dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılar bana benimle parçamda enstrümanınla eşlik edermisin diye soruyorlar, en son Hindistan’dan bir sanatçının parçasına yaylı tamburla eşlik ettim. Farklı ülkelerden de teklifler geliyor" dedi.

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Yaylı tambur, yayla çalınan tambur türü olarak biliniyor. Yaklaşık bir asırlık bir geçmişi bulunuyor. Tanburi Cemil Bey tarafından icat edildi. Daha sonra Ercüment Batanay ve Fahrettin Çimenli tarafından geliştirilerek bugünkü hâline getirildi.

İHA
Editör

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