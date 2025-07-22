Yaz aylarında kene vakaları artıyor

Yaz mevsiminde keneler tarafından taşınan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsü vakaları arttı.

Küresel ısınmayla beraber yaz mevsimi uzadıkça, yaşam süresi de giderek artan kenelerin taşıdıkları Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsü ile insanlar için önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Gülay Kılıç, erken tanı ve uygun tedavinin virüsle mücadelede hayati olduğunu söyledi. İklim değişikliği ve küresel ısınma, kenelerin yaşam döngüsünü uzatması ile taşıdıkları Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü vakalarının daha sık görüldüğünü belirten Kılıç, açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır bilinen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin ülkemizde resmi tespitinden bu yana geçen 23 yılda yaklaşık 17 bin vakanın kayıtlara geçtiğini ve bu vakalardan yaklaşık 800’ünün ölümle sonuçlandığını paylaşan Uzm. Dr. Gülay Kılıç, küresel ısınmayla beraber uzayan yaz ayları nedeniyle, sıcak hava şartlarında yaşayan kenelerin yaşam sürelerinin uzamasıyla birlikte son yıllarda vakalarda artış görüldüğünü söyledi.

Bireysel önlemler hayati

Aşısı olmayan bu virüsle mücadelede bireysel önlemlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Gülay Kılıç, kenelerden korunmanın en etkili yolunun keneyle teması önlemek olduğunun altını çizerek, "Özellikle kırsal, çalılık, ormanlık ve mera alanlarında açık renkli, uzun kollu gömlek ve pantolonlar tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalıdır. Eve dönünce kıyafetler hemen çıkarılıp yıkanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Vücutta kıvrımlı bölgelere mutlaka bakılmalı"

Doğadan dönüldükten sonra mümkünse vücut kontrollerinin ikinci bir kişinin yardımıyla yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gülay Kılıç, "Keneler genellikle diz arkası, kasık, koltuk altı, boyun çevresi, kulak arkası, saç dipleri, bel ve karın bölgesi gibi nemli ve kıvrımlı bölgeleri tercih ederler. Ayrıca keneler uçarak değil, yürüyerek vücuda tutunduklarından; ayaklar, bacaklar ve diz arkaları özellikle dikkatle kontrol edilmelidir. Her ihtimale karşı, bu muayenenin 1-2 saat sonra tekrar edilmesi önemlidir" diye konuştu.

"45 derece açıyla yukarıya doğru hızla çekilmeli"

Geçmişte kenenin mutlaka hastanede çıkarılması önerilirken; güncel yaklaşımlar, kenenin doğru yöntemle ve vakit kaybetmeden bulunulan yerde çıkarılabileceğini belirten Uzm. Dr. Gülay Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Erken tespit ve hemen vücuttan çıkarmak çok önemli. Kene fark edildiğinde paniğe kapılmadan, ona elle temas etmeden, varsa cımbız, bez ya da kağıt yardımıyla, öldürmeden ve sıkmadan, 45 derece açıyla yukarı doğru hızlıca çıkarılmalıdır. Eğer çıkarma işlemi evde yapılamıyorsa ya da hastalık belirtileri ortaya çıkmışsa, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."