Yaz aylarında klima kullanımına ilişkin önemli ipuçları

Türkiye, bu yaz mevsiminde ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklarla karşı karşıya. Ülke genelinde hissedilen kavurucu sıcaklıklar, klima kullanımında ciddi bir artışa yol açtı. Ev ve iş yerlerinde serinleme ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde, klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler derlendi.

İklimsa, yaz mevsimi ile artış gösteren ve sağlık için sorun oluşturabilecek hava sıcaklıklarına karşı çözüm aranan bugünlerde klima kullanılırken dikkat edilmesi gereken ipuçlarını bir araya getirdi. Klima seçimi kadar bu cihazları doğru şekilde kullanmak da önem arz ediyor. Yaz sıcaklarında evlerin ve iş yerlerinin ayrılmaz parçası klimaların kullanımları sırasında atlanmaması gereken iki ana unsuru vurgulayan İklimsa, sağlık sorunlarından kaçınmak adına hava üfleme kanatlarının doğrudan olarak insanlara, evcil hayvanlara ve bitkilere gelmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. En çok merak edilen konulardan biri olan doğru soğutma ayarı için ise 25-27 C ve ısıtma için ise 20-24 C aralığında bir sıcaklık değeri öneriliyor. Şirket, daha düşük sıcaklıklarda kullanımın yazın hasta ettiğine dair bilginin yanlış bir önyargı olduğunun da altını çizdi.

Klima kullanımında en çok endişe edilen noktalardan biri ev ve iş yerlerine olan maliyeti. Cihazların kullanımı sırasında gerekli verimin alınabilmesindeki anahtar işlemin ısı yüklerinin azaltılması olduğunu belirten İklimsa, kullanımda olmayan odaların lambalarının kapatılması gerektiğini belirtti. Açık kalan odalar gereksiz yere ısı üreterek klimaların daha fazla çalışmasına yol açmakta. Doğrudan güneş ışığını engelleyen perde, panjur ve tente kullanımı ile fazla enerji kullanımını kolaylıkla engellemek ise mümkün. Klima işletim maliyetinin azaltılmasının etkili yollarından bir diğeri ise termostat ayarı. Termostatta yapılacak basit bir ayarın büyük tasarruf sağlayacağını ifade eden şirket, soğutmada 1°C veya daha fazlasına yükselterek ve ısıtmada ise 2°C veya daha fazla düşürerek mevsimlik yüzde 10’a varan enerji tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu belirtti. Klimada tasarruf sağlamada ve sağlığı korumada en önemli nokta ise filtre temizliği olduğunu vurgulayan şirket, filtrelerin iki haftada bir kontrol edilmesi ve düzenli temizlenmesi gerektiği konusunda uyardı. Kirli filtrelerin soğutma ve ısıtma verimliliğini azaltarak cep ekonomisine fazladan yük olabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; şirket, A+++ enerji verimliliği, sağlık teknolojisi ve yenilikçi teknolojik donanımlara sahip kendi markası Sigma ile Fujitsu ve Mitsubishi Heavy Industries markalarıyla her bütçeye ve ihtiyaca uygun geniş ürün yelpazesiyle uygun klima seçenekleri sundu. Şirket, ayrıca eski duvar tipi klimaları 6.000 TL’ye varan indirim fırsatı ile yenileme imkânı sunduğunu duyurdu.