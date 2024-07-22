Yaz bakımı için ihtiyaç duyulan ürünler tüketiciyle buluşuyor

Yazın güneş ışınlarının yakıcı etkisi cilt ve saç sağlığını olumsuz etkiliyor. Trendyol, Kozmetik Günleri’nde makyaj ürünleri ve parfümlerin yanı sıra cilt ve saç bakımını kolaylaştıran ürünleri de kullanıcılarla buluşturuyor. Kullanıcılar, 23-24 Temmuz’da düzenlenecek kampanya kapsamında indirim ve kupon fırsatlarından faydalanabilecek.

Güneş, yaşam için kritik öneme sahip bir enerji kaynağı olsa da dikkat edilmesi gereken pek çok etkiye sahip. Özellikle yaz döneminde yakıcı güneş ışınları, cilde ve saçlara zarar verebiliyor. Aynı zamanda deniz ve havuz gibi yazın keyfini artıran aktiviteler de cilt ve saç sağlığını etkiliyor. Trendyol ’Kozmetik Günleri’ni duyurdu. Cilt ve saç sağlığına yönelik ürünlerin yanı sıra kişisel bakım, makyaj ürünleri ve parfümler, anne ve çocuk bakım ürünleri, 23 Temmuz - 24 Temmuz 2024 tarihleri arasında sürecek kampanya ile kullanıcılarla buluşuyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar, Trendyol satıcılarının sunduğu indirim ve kupon fırsatlarından yararlanabilecekler.

Güneşin dik açılarda geldiği yaz döneminde, UV ışınları cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Cilt lekeleri, kırışıklıklar, kuruluk ve güneş yanıkları yazın en çok karşılaşılan sorunların başında geliyor. Uzun süreli güneş teması, insan vücudunda kolajeni azaltarak saç sağlığını da doğrudan etkiliyor. Saç yapısında bozulmalar, matlaşmalar, kırılma ve dökülmeler görülebiliyor. Yazın; yüksek korumaya sahip güneş kremleri, cilt tipine uygun nemlendiriciler, cilt ve saç sağlığı için güçlendirici ve canlandırıcı etkiye sahip ürünlerin kullanımı büyük önem taşıyor. Bu yazın kozmetik trendlerinde ise şekerli parfümler ve doğal güzelliği vurgulayan dudak parlatıcılar öne çıkıyor.