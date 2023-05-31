Yaz dönemi spor okulları için kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz tatilleri için açtığı ücretsiz spor okullarında kayıt dönemi başladı. Spor okulları 19 Haziran’dan 15 Eylül’e kadar faaliyet gösterecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlediği Ücretsiz Spor Okulları Projesi’nin yaz dönemi kayıtlarına başladı. Voleyboldan basketbola, badmintondan masa tenisine, yüzmeden güreşe birbirinden farklı 9 branşın yer aldığı yaz dönemi ücretsiz spor okullarında 6 ile 14 yaş grubundaki öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor. 12 ilçede de faaliyet gösterecek olan spor okulları, 19 Haziran’da başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek.