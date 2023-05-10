Yaz döneminde estetik uygulamalara ilgi artıyor

Yaz ayları öncesi vatandaşların kısa sürede sonuç veren estetik uygulamalara ilgisinin arttığı ifade ediliyor.

Yaz döneminin gelmesiyle vatandaşların estetik uygulamalara ilgisinin arttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, kişilerin kısa sürede sonuç verecek uygulamalar üzerine kendilerine ulaştığını ifade ederken Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, estetik uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Op. Dr. Sucubaşı, ip askı uygulamalarının orta yüz bölgesi, kaş çizgisi gibi bölgelere 30 dakika gibi bir sürede uygulandığını, kişilerin cilt yapısına göre değişmekle birlikte uygulamanın 1,5-2 yıl etkisinin sürebileceğini belirtti. Sucubaşı, büyük çaplı yüz germe işlemlerinde iyileşme süreçlerinin 2-3 ayı bulduğuna dikkat çekerken vatandaşları, uygulamaları ehil ellerde yaptırmaları konusunda uyardı.