Yaz hastalıklarına karşı dikkatli olun

Yaz döneminde hastalıklar azalır gibi sanılsa da bu kez farklı sorunlar gün yüzüne çıkabiliyor. Özellikle pek çok kişi sıcak yaz günlerinde mide bulantısı ve ishalden şikayetçi oluyor. Son dönemlerde sıklıkla görülen yaz hastalıkları kişilerin hayat kalitesini bozarken, buna önlem almak önem taşıyor. Medicana Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Nesriye Demirel, yaz aylarında sık görülen hastalıklar hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarında günün büyük kısmının açık havada geçirildiğini söyleyen Uz. Dr. Nesriye Demirel, “Bu nedenle de damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar yaz mevsiminde az görülür. Fakat kişileri bekleyen farklı enfeksiyon çeşitleri vardır. Uygun koşullarda saklanmayan besinler, yıkanmamış sebze ve meyve tüketmek, klima bakımlarının yapılmaması gibi nedenlerle yaz döneminde görülen enfeksiyonların sıklığı artar” dedi.

Uz. Dr. Nesriye Demirel, yaz enfeksiyonlarını ve yapılması gerekenleri ise şu başlıklarda aktardı:

"Sebze ve meyveleri yıkamadan tüketmeyin

Yaz mevsiminde kaynağı güvenilir olmayan besinler, iyice yıkanmamış sebze ve meyveler, iyi pişmemiş yiyecekler, hijyenik koşullarda hazırlanmayan gıdalar karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve ishalle seyreden enfeksiyonlara sebep olur. Bu tür enfeksiyonlar sıvı kaybına yol açar. Bu nedenle gıdalara çok dikkat etmek gerekir. Eğer bu tür bir durumla karşılaşıldıysa mutlaka uzman bir hekimden destek alınmalıdır.

Klimaların bakımı yaptırılmalı

Yaz aylarında klimalar eğer düzenli bakımdan geçmemişse lejyoner hastalığına neden olabilir. Lejyoner hastalığı, klima, jakuzili havuz, havalandırma sistemleri gibi sistemlerden solunum yoluyla bulaşır. Leyjoner hastalığı hızlı ve ölümcül bir zatürreye dönüşme riskini de taşır. Bu nedenle klimaların bakımı düzenli yaptırılmalıdır.

Depo suyu kullanılıyorsa dikkat edilmeli

Banyolar, havuzlar, saunalar, hamamlar, jakuziler, suyla çalışan soğutma ve ısıtma sistemleri gibi sistemlerdeki kirlilik sayesinde yine lejyoner hastalığı görülebilir. Özellikle bu alanlarda depo suyu kullanılıyorsa suların kullanılmadan önce bir süre akıtılması ve sonradan kullanımına baktırılması önem taşımaktadır.

Mantar enfeksiyonu da tehlike oluşturuyor

Yaz aylarında mantar enfeksiyonları da sıklıkla görülür. Temizliğinden emin olunmayan havuzlar sıklıkla nedendir. Bu nedenle havuzların klor ve ozonla düzenli temizlenmesi, temizlik yapılırken de havuza girecek insan sayısı hesaplanmalıdır.

Sıcak çarpmasını basit adımlarla önleyin

Sıcaklığın artışı ile birlikte güneşe maruz kalma ve sıcak çarpması ile seyreden ciddi durumlar yaşanabilir. Bu durum özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar açısından daha tehlikelidir. Sıcak çarpması ve aşırı güneşe maruz kalınması durumlarında ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı gelişir. Sıcak çarpmasını önlemek için bol sıvı, mineralli su tüketmek, gölge ya da klimalı ortamda bulunmak, gün içerisinde dışarı çıkmamak, çıkılacaksa bile ince ve açık renkli giysiler giyip güneş kremi kullanmak gerekmektedir."