Yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri ata sporları ile eğlendi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yaz Kur'an-ı Kerim kursları, ata sporları ile daha eğlenceli hale getirildi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Yaz Kur’an-ı Kerim kursları, ata sporları ile daha eğlenceli hale getirildi.
Tekirdağ İl Müftülüğü ve Ata Sporları Konfederasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Muratlı ilçesinde Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan öğrencilerin, ata sporlarını tanıması ve öğrenmesi hedefleniyor.
Bununla birlikte, yaz kurslarında öğrencilere sosyal etkinlik imkânı sağlanırken, öğrencilerin ata sporları ile tanışarak kültür ve tarihleri adına yeni şeyler öğrenmesi planlanıyor. Kurslara katılan öğrenciler ise ata sporlarına yoğun ilgi göstererek, eğlenceli vakit geçiniyor.