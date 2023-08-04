Yaz okulları deneme sınavıyla sona erdi

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulları kursuna gençler, son deneme sınavlarına girerek, eğitimlerini tamamladı.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde yaz okulu dersleri tamamlandı. Yaz boyunca Bilgi Evleri’nde ders alan minikler ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’ndeki lise öğrencileri kendilerini geliştirdi. Gençlik Merkezi’nde sınava ve okula hazırlık yapan gençler, Türkçe, matematik, coğrafya, kimya, biyoloji ve rehberlik gibi derslerde eğitim aldı ve yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okula hazırlık konusunda önemli bir aşama kaydetmiş oldu. Bunun yanı sıra Gençlik Merkezi Yaz Okulunda öğrencilere gitar, bağlama, piyano, keman ve ahşap gibi de kurslar verildi.

3 Ağustos günü Gençlik Merkezi Yaz Okullarında son derslerine giren gençler ise aldıkları eğitim sürecini deneme sınavıyla noktaladı. 4 Ağustos Cuma günü deneme sınavına giren gençler, öğrendikleri bilgileri deneme sınavıyla test etti. 3 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 5 haftalık bir eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını dile getirdi.