Yaz okulu öğrencileri ok atmasını öğreniyor
Tekirdağ Müftülüğü tarafından açılan yaz okuluna katılan öğrenciler, ata sporu eğitimcisinden ok atmasını öğreniyor.
Tekirdağ Müftülüğü tarafından açılan yaz okuluna katılan öğrenciler, ata sporu eğitimcisinden ok atmasını öğreniyor.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Müftülüğü tarafından açılan yaz okulunda incelemelerde bulundu. İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından karşılanan Vali Yıldırım, öğrencilerle yakından ilgilenerek, Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilere eşlik edip, birlikte ders işledi. Müftü Soyköp’ten yaz okuluyla ilgili bilgiler alan Vali Yıldırım, Ata Sporları Konfederasyonu ile İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği ata sporları tanıtım etkinliğine de katıldı. Konfederasyonun görevlendirdiği eğitimci eşliğinde ata sporunu öğrenen öğrenciler ok attılar. Ata sporları hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, daha sonra etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet etti.