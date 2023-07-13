Yaz sezonu bitene kadar KDV artışını fiyatlara yansıtmayacaklar

Katma Değer Vergisi’ndeki oran artışı fiyatlara yansımaya başladı. Pendik’te bulunan Atlantis Mobilyacılar Çarşısı bünyesindeki mağazalar ise KDV artışından kaynaklanan fiyat artışlarını ürünlere yansıtmadan satışlarına devam ediyor. Mobilyacı esnafı yaz sezonu bitene kadar KDV artışını fiyatlarına yansıtmayacak.

Çarşı Genel Müdürü Remzi Taşkır, “Tüketiciye biz bu KDV’leri şu anda yansıtmadık, dayanabileceğimiz kadar dayanacağız, yansıtmamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Taşkır, “Biz burayı yaklaşık 5 ay önce açtık. Biz burayı açarken çok şeyler hedefledik ve bu hedeflerimiz doğrultusunda da devam ediyoruz. Çok da güzel ilerlediğimizi düşünüyoruz. Şu anda piyasanın zor şartlarına rağmen çok iyi şekilde ürün teslimatları yapıyoruz, kaliteli ürünler teslim ediyoruz. KDV’ler yükseldi ancak biz o yükselmeleri zam farklarını insanlara yansıtmamaya çalışıyoruz, çok minimize zamlarla devam etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler olacak daha güzel hizmetler vereceğiz. Hedeflerimiz çok büyük. Malzemeciden başlıyor bize kadar geliyor ama tüketiciye biz bu KDV’leri şu anda yansıtmadık, dayanabileceğimiz kadar dayanacağız, yansıtmamaya çalışacağız. Bizde taksit işlemleri, senetle satışlarımız yok ancak kredi kartına 9 aya kadar vade farksız taksit yapıyoruz” diye konuştu.