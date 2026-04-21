Yaz Sıcaklarında Sağlıklı Kalmanın Anahtarı: Sıvı Dengesi ve Doğru Beslenme

Yaz aylarında artan sıcaklıklar vücutta sıvı kaybını hızlandırırken, uzmanlar su tüketimi ve beslenme alışkanlıklarının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

SU TÜKETİMİ İLE SIVI TÜKETİMİ AYNI DEĞİL

Diyetisyen Ecem Bakal, yaz döneminde sık yapılan hatalardan birinin su ile diğer içeceklerin karıştırılması olduğunu belirtiyor. Çay, kahve ve benzeri içeceklerin sıvı kategorisinde yer aldığını ifade eden Bakal, bu içeceklerin suyun yerini tutmadığını vurguluyor. Günlük su tüketiminin, toplam sıvı alımından ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

AĞIR YİYECEKLER YERİNE HAFİF BESİNLER TERCİH EDİLMELİ

Yaz aylarında besinlerin sindirim sürecinde ortaya çıkan “termik etki”nin de önem kazandığını belirten Bakal, özellikle yağlı ve ağır yiyeceklerin bu etkiyi artırarak vücudu zorlayabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle sindirimi kolay, hafif ve su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten uzman isim, sebze ve meyve tüketiminin artırılmasını öneriyor.

GÜNEŞTEN DOĞRU ŞEKİLDE FAYDALANMAK GEREKİYOR

D vitamini açısından yaz aylarının büyük bir fırsat sunduğunu belirten Bakal, güneş ışığının en önemli kaynak olduğuna dikkat çekiyor. Ancak güneşin dik geldiği saatlerde uzun süre maruz kalmanın zararlı olabileceğini hatırlatan Bakal, kontrollü güneş temasının önemine işaret ediyor. Ayrıca cam ve perde arkasından alınan güneş ışığının D vitamini sentezine katkı sağlamadığını belirtiyor.

