Yaz sonrası cildinizin uyarılarına kulak verin

Cildin mevsimlere göre ışıltı ya da solgun gözükebileceğini söyleyen Ahmet Akın, "Tatil sonrasında cildimiz mat, renksiz ve soluk görünebiliyor. Sıcakla birlikte deniz ve havuz suyu ile temas etmek derinin yağ dengesini bozabiliyor. Yaza veda etmeden önce matlaşan cildi yenilemek için yağlı derisi olanların mutlaka uygun bir yıkama ürünü ile beraber sıkılaştırıcı bir tonik kullanması gerekiyor. Bu deri tipinde nemlendirici ihtiyacı ön planda değildir ancak kuru deriye sahip olanlar için nemlendiriciler vazgeçilmezdir. Kuru deri bakımının amacı derinin nem miktarını ve nem tutma kapasitesini artırmaktır. Yaş aldıkça derinin dış ortama direnci azalmaya, kurumaya, sarkmaya başlar. Dolayısıyla yaş alan derinin cilt bakımı da bunlara uygun olmalı ve özellikli serumlar kullanılmalıdır" dedi.

"Kuru siyah nokta sıkmak, o alanın yeniden dolmasına yol açar"

Cilde uygun uygulamalar ve ürünlerin seçilmesinin önemine değinen Akın, "Özellikle burun üzerindeki siyah noktalar, yağlı deriye sahip kişilerin deri yüzeylerini doğru temizleyememelerinden ve kuru deriye sahip kişilerinse kullandıkları kozmetiklerin gözenekleri tıkamasından kaynaklanabiliyor. Profesyonel cilt bakımında önce deriyi rahatlatan maskelerle siyah noktaların yumuşatılmalı ve temizlenen gözeneklere, cildine uygun sıkılaştırıcı maske kullanılmalı. Kuru bir şekilde siyah nokta sıkmak o alanın yeniden dolmasına ve gözenek çapının giderek büyümesine yol açıyor. Göz çevresinde oluşan yatay, derinliği olan ve deriye yapışık yağ birikimlerinin kan yağ düzeylerinin yükselmesinin bir işaretçisi olabilir" ifadelerini kullandı.