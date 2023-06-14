Yaz spor okulları başlıyor

Öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak hedefiyle İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde 3 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okulları için kayıtlar 19 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlayacak.

Yaz spor okulları bu yıl merkez belediye spor salonunda, voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış ve satranç olmak üzere 7 ayrı branşta, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik ve okçuluk olmak üzere 5 branşta 3 dönem şeklinde düzenlenecek. İlk dönem 03 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da sona erecek. İkinci dönem 24 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Üçüncü dönem ise 14 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.