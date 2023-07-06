Yaz spor okulları jimnastik ile başladı

Bozüyük’te çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor etkinlikleri Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Jimnastik Salonu’nda jimnastik branşı çalışmaları ile başladı. Miniklerin büyük bir heyecanla katılım sağladığı etkinlik renkli görüntülere sahne oluyor. Özellikle çocukların bedensel gelişimleri için son derece önemli olan jimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor ve duruş bozukluklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanması sağlanıyor.